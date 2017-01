Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), mener ikke, at kommunalreformen har gjort den store forskel i Greve. Til gengæld mener hun, at det er svært at tiltrække kvalificerede lokalpolitikere, fordi deres arbejdsvilkår er for dårlige. Foto: Janus Spøhr

Borgmester: Det er svært at finde byrødder

Sydkysten - 01. januar 2017 kl. 12:17 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 271 kommuner ved årsskiftet mellem 2006 og 2007 blev lagt sammen til 98, var det uden virkning i Greve, der forblev uændret rent størrelsesmæssigt. Derfor mener Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), ikke, at der er den store forskel på kommunen før og efter reformen.

Én effekt har den sandsynligvis haft, mener Pernille Beckmann dog.

- Jeg ved ikke, om det kommunalreformen, der har gjort en forskel, men vi er blevet mere skarpe på stordrift og effektivitet, som lå i kølvandet på reformen, siger borgmesteren.

Hun er glad for, at Greve Kommune ikke blev lagt sammen med en eller flere andre.

- Det var meget godt, fordi jeg kan se, at kommuner, der er sammenlagt, har haft meget kultur, de skulle arbejde med, siger hun med henvisning til, at der er flere forskellige måder at løse administrative opgaver på, som ved en sammenlægning skal nytænkes og ændres.

På et andet punkt har kommunalreformen også haft en indvirkning i Greve Kommune, forklarer Pernille Beckmann.

Overtog amtets opgaver - Vi overtog nogle af amtets opgaver, og dem har vi fået kørt ind på en fin måde. Vi har blandt andet arbejdet med et botilbud, og det er fint, fordi borgerne er bevidst om deres kommune, men ikke så bevidst om deres region eller amt. Man har lavet en region som en lappeløsning og placeret nogle opgaver der, fordi der ikke har været et alternativ, siger hun.

Generelt synes Pernille Beckmann, at kommunalreformen er en succes, fordi den har givet større kommuner, som har givet bedre muligheder for at skabe en stærk økonomi, forklarer borgmesteren i Greve. Hun mener, at Greve Kommunes størrelse på 50.000 indbyggere er fin til at være selvstændig.

- 50.000 borgere er rentabelt, men jeg har svært ved at se, at man kan drive en kommune med færre indbyggere, fordi der er færre enheder i kommunen. Det er mere effektivt, når kommunerne er større, siger hun.

Det er dog ikke alting, der er en fordel ved kommunalreformen, mener Pernille Beckmann. Hun peger på, at sammenlægningerne har gjort byrådene mere centraliseret i nogle kommuner.

Dårligt forberedt - Man kan spørge sig selv, om reduktionen i borgmestre og byråd har skubbet nærdemokratiet længere væk. Tidligere var der kommunalpolitikere, som kæmpede for de små områder i kommunen, og nu er der blevet væsentligt færre lokale politikere. Kommunalpolitikerne har samme vilkår som tidligere, men de skal dække mere, så måske er den politiske kvalitet blevet dårligere, siger Pernille Beckmann.

Hun mener ikke, at kommunalpolitikerne ikke gerne vil levere et solidt stykke arbejde. Det er derimod de arbejdsvilkår, som de arbejder under, der kunne være langt bedre, peger hun på.

- Kommunalpolitikerne har travlt, og det er en stor opgave, de skal gabe over. Jeg kan godt forstå, at de nogle gange møder op til møder og ikke er helt forberedt. Det er svært at have tid til familie og arbejde også. Tidligere var kommunalpolitikernes opgaver mindre, fordi kommunerne var mindre, siger Pernille Beckmann, der dog ikke har trylleformular for, hvordan kommunalbestyrelsens medlemmer får nemmere ved at forberede sig til møderne.

Hun peger på, at det kan være en mulighed at få flere rådmænd i flere kommuner end Aarhus, Odense og Aalborg, som allerede har titlerne. Her er de politiske ledere af de enkelte forvaltninger ansat på fuld tid ligesom borgmesteren. Det giver, ifølge Pernille Beckmann, bedre rum til, at borgmesteren kan spare med en politisk kollega. En rådmand er dog ikke en mulighed i Greve Kommune, fordi den ikke er stor nok, mener borgmesteren. Ifølge tallene er Greve placeret omkring nummer 40 på listen over landets største kommuner.

Ingen forøgelse af byråd Samtidig afviser Pernille Beckmann at lave et større byråd, fordi det ikke ændrer på medlemmernes vilkår.

- Man skal kigge på, hvad det vil sige, at man er byrådspolitiker. Nogle møder ligger i dagstimerne, og det spiller ikke sammen med at have et arbejde. Når de ikke er forberedt ordentligt, smitter det af på det arbejde, der bliver lavet, siger Pernille Beckmann og uddyber:

- Andre møder ligger sent på dagen, og vi forsøger at tage så mange hensyn som muligt.

Op til nogle møder kan der være flere hundrede siders bilag, som byrådsmedlemmerne skal forberede sig på, og det kan være svært at nå.

- Konsekvensen er, at det er svært at rekruttere, for hvem er det, der stiller op? Der er mange gråhårede i byrådet, og hvordan får man unge ind. Den største trussel mod demokratiet er, hvis en ny generation ikke kommer til. Man risikerer, at man bliver kvalt i byrådsarbejdet. Min største frygt er, at byrødderne giver op, fordi de også har kat, kone, job og børn, de skal tage hensyn til, siger Pernille Beckmann.