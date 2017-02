Borgerinddragelse kan skabe bedre løsninger

Her vil man fortælle om planerne for det nye regnvandsbassin, som man vil opføre på det grønne areal ved Enebærhegnet.

- Når vi anlægger regnvandsbassiner, gør vi altid meget ud af at lave den bedst mulige løsning og lave regnvandsbassinerne, så de passer ind i området og ser pæne ud. Vi vil også gerne høre, om borgerne har idéer til løsninger, der kan tilføre området ekstra værdi. Det kan for eksempel være, at nogen har et ønske om, at der sættes nogle udendørs træningsredskaber op, laves en indhegnet hundegård eller andre alternative løsninger. Det er ikke altid, at det kan føres ud i livet, og der skal også være styr på finansiering, men vi vil gerne høre folks ønsker og idéer, og så tager vi dem med videre, siger Birgit Brødsgaard, der er projektleder på projektet i KLAR Forsyning.