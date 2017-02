Se billedserie Henrik Fabricius har tidligere kæmpet mod forslag og planer, som han mente var skadelige for lokalområdet - blandt andet forslaget om at etablere havvindmøller i Køge Bugt. Her står han ved den parkeringsplads på hjørnet af Jerismosevej og Greve Strandvej, hvor der er tale om at tillade byggeri i op til 15 meters højde. Et forslag, som han er imod. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Borger: 15 meter er for højt til strandvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borger: 15 meter er for højt til strandvejen

Sydkysten - 10. februar 2017 kl. 12:53 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håbløst. Sådan betegner Greve-borger Henrik Fabricius forslaget om at etablere en op til 15 meter høj bygning på hjørnet af Greve Strandvej og Jerismosevej. Han har nu indledt en kamp mod det foreslåede byggeri, som han frygter vil genere naboerne og åbne op for flere bygninger langs strandvejen, der er betragteligt højere end den eksisterende bebyggelse.

- Jeg synes, at alle har en forpligtelse til at bidrage, til at vi har en god kommune, og hvis der er noget, man ikke er enig i, må man give lyd. Det er så det, jeg gør, siger Henrik Fabricius, der har sagen tæt inde på livet, fordi han selv bor i området.

"Greve Kysthave" Forslaget om den op til 15 meter høje bygning er kommet frem i forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan for Greve Strandvej, som snart kommer i offentlig høring. Herefter kan politikerne vælge at tillade byggeriets højde, som ellers overskrider de 10,5 meter, der er tilladt for byggerier til lignende formål i området.

Af et projektoplæg, som Henrik Fabricius har fået af Greve Kommune, fremgår det, at den foreslåede bygning, hvis den bliver opført, skal huse Nykredit i stueetagen og boliger på anden, tredje og fjerde etage. Projektet kaldes "Greve Kysthave" og skal rumme 10 lejligheder i forskellige størrelser samt nyanlagte parkeringspladser bagved byggeriet. Det er tanken, at den eksisterende Nykredit-bygning skal rives ned.

I projektforslaget, som er udarbejdet af Jacobsen Bolig ApS i samarbejde med DanaForm arkitektfirma ApS, står der blandt andet, at der skal skabes rammer for et torv mellem strandvejen og den nye bygning

- Den nye bygning vil fremstå som en markant, smuk ejendom i en meget spændende arkitektur med store, åbne og rummelige altaner, således at de beboere, der kommer til at flytte ind i lejlighederne, kan udnytte det spændende byliv, der vil komme på dette hjørne, står der blandt andet i teksten.

Af et andet oplæg, som Greve Kommune har sendt til Henrik Fabricius, kan man se, at den præcise højde på den foreslåede bygning er 14,2 meter.

Frygter glidebane I projektoplægget skriver man også, at bygningens placering medfører, at "skygge- og indbliksgener for parcelhuskvarteret nedbringes til et absolut minimum", men det tror Henrik Fabricius ikke på.

- Når Nykredit bliver revet ned, vil du stadigvæk kunne kigge ned i husene deroppefra, siger Greve-borgeren og fortæller, at det både gælder for husene bagved bygningen og på den anden side af strandvejen.

Han mener, at det vil gøre dem mindre attraktive for potentielle købere.

- Bygger man i 15 meters højde, vil der ske en markant værdiforringelse af ejendommene, der ligger ved siden af og bagved den nye bygning. Det synes jeg ikke er rimeligt, siger han.

Mere principielt kritiserer Henrik Fabricius, at man pludselig dispenserer fra den generelle begrænsning i området på højst 10,5 meter. Han frygter, at det bliver en glidebane, som vil ødelægge charmen ved strandvejsområdet.

- Det vil betyde, at den følelse af højt til loftet og rummelighed, som er hernede i området, forsvinder. De omkringliggende huse vil miste den følelse, og der vil blive skygge i stedet for sol, mener han.

Efterspurgte boliger I projektforslaget pointeres det, at Greve Kysthave vil være med til at imødekomme den efterspørgsel på kvalitetsboliger, der kommer fra seniorer, som ønsker at flytte fra deres parcelhus.

- Ifølge lokalkendte ejendomsmæglere er der en udtalt mangel på netop denne type boliger i Greve, skriver man i oplægget.

Den pointe anerkender Henrik Fabricius. Men han mener samtidig, at hensynet til området må komme i første række. Desuden mener han, at byggeriet sagtens kan opføres inden for grænsen på 10,5 meter, som gælder andre steder, og han opfordrer politikerne til at holde sig til den grænse, når de skal godkende den nye lokalplan.

- Det er udelukkende et spørgsmål om, at der bliver en ekstra etage at sælge til private. Så du kan sige, at det er en optimering af bygherrens interesser, mener Henrik Fabricius, der opfordrer borgerne i Greve til også at give deres mening om projektet til kende.

I det udkast til lokalplanforslaget, som blev behandlet på det seneste byrådsmøde, lægges der også op til at give tilladelse til at bygge i 12 meters højde på Greve Strandvej 11, hvor restauranten Berg's Steakhouse holder til og ønsker at tilføje en tredje etage. Ifølge tegninger, som Greve Kommune har sendt til Henrik Fabricius, står byggeriet dog kun til at blive cirka 10 meter højt.

Forslag til Lokalplan 12.47 - Strandvejsområdet i Greve og Kommuneplantillæg nummer 12 er i høring fra den 3. marts til og med den 27. april 2017. Der vil også blive afholdt et borgermøde om sagen.