Boliger til hjemløse får grønt lys

Sydkysten - 06. juli 2017 Af Anders Dall

Efter at lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 10 uger, har Ishøj Byråd nu vedtaget at opføre seks boliger til hjemløse samt et fælleshus. Boligerne skal etableres på Ishøj Søvej 5 på det grønne areal lige bag det nuværende Ishøj Boldklubs klublokale. Førhen kunne området kun anvendes til offentlige formål, men nu giver kommuneplantillægget mulighed for, at området kan anvendes til boliger og offentlige formål i to etager.

Der er tale om boliger, som bliver bygget parvis som to sammenhængende boliger med egen indgang og have. I fælleshuset har beboerne mulighed for at mødes om fælles aktiviteter, ligesom det kommer til at fungere som kontorrum for en social vicevært, der bliver tilknyttet. Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen (S), har fulgt projektet, siden Udsatterådet i kommunen for halvandet års tid siden satte fokus på problemer med hjemløshed.

- Det var de udsatte selv, der pegede på, at det største problem, man havde som social udsat i Danmark, det var hjemløshed. De pegede også på, at det var et problem, vi var rigtig dårlige til at løse i Ishøj Kommune. Derfor gik vi straks i gang med at prøve at udtænke en løsning, som kunne leve op til den kritik, man havde i Udsatterådet. Derfor er det lige ved, at jeg har lyst til at lade champagnepropperne springe, når vi har vedtaget den her lokalplan, fordi det rent faktisk vidner om, at vi har en borgerinddragelse, og vi har et demokrati i den her by, og at det nytter noget at kaste sig aktivt ind i at ville gøre forholdende bedre, sagde hun på onsdagens byrådsmøde.

Opbakning Tilbage i april 2016 besøgte Udsatterådet, og repræsentanter fra Ishøj Kommune, Høje-Taastrups boliger til hjemløse. Her hørte de om kommunens erfaringer med at drive 11 boliger til hjemløse og have en social vicevært tilknyttet. Besøget gjorde indtryk på flere fra Ishøj-delegationen. Blandt dem var formand for Teknik- og Bygningsudvalget, Poul Jørgensen fra Dansk Folkeparti, som på onsdagens byrådsmøde også fremhævede Taastrup-modellen, som nu kommer til Ishøj.

- Det er ganske udmærket, at man har sådanne boliger, hvor der er en social vicevært, som har tilsyn med det, og beboerne, vi snakkede med deroppe, de var rigtig godt tilfredse med den indretning, de havde fået deroppe, så vi ser i hvert fald frem til, at det bliver etableret, at vi får en rigtig positiv behandling af beboerne, og at vi får rigtig gode tilbagemeldinger, sagde Poul Jørgensen.

Ole Wedel Brandt fra Enhedslisten gav også sin holdning til kende:

- For mig er det vigtigt, at alle Ishøjs borgere har ret til en bolig, og så må vi hjælpe på de måder, vi kan. Hvis vi om et år eller to eller tre finder ud af, at seks boliger ikke var nok, så må vi finde en placering til nogle yderligere boliger, men man skal jo starte et sted, sagde han.

Selv om Venstre i sagen har taget forbehold for den paragraf i lokalplanen, der handler om, at området også må anvendes til offentlige formål i forbindelse med socialpsykiatrien, så slog Lennart Hartmann Nielsen onsdag aften fast, at også Venstre, ligesom de øvrige partier i byrådet, støtter op om etableringen af boliger til hjemløse.

- Jeg er helt enig med de øvrige talere i, at det er rigtig godt, at vi laver det her, sagde han blandt andet.

Kommunen har i høringsperioden modtaget to indsigelser fra beboere i Vejleåparken. Den ene var positiv, mens den anden var negativ, men begge var de uden uddybende kommentarer.