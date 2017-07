Et flertal af beboerne i Vildtbanegard afdeling 1 i Ishøj har ved en urafstemning stemt for at forlade Ishøj Fællesantenne og Kabelplus. Nu skal boligafdelingen ud og kigge efter nye leverandører, siger afdelingsformand Maria Ronild. Illustration: Ishøj Kommune.

Boligafdeling vil melde sig ud af Ishøj Fællesantenne

Beboerne i Vildtbanegård afdeling 1 skal ikke længere være en del af Ishøj Fællesantenne. Det bekræfter afdelingsformand Maria Ronild, som fortæller at beboerne har deltaget i en urafstemning, hvor de skulle stemme, om de ønskede at blive eller forlade Ishøj Fællesantenne, hvor Kabelplus er leverandør. Afstemningen, der fandt sted i uge 24, blev tæt, og endte med at 154 stemte for at melde sig ud, mens 127 stemte for at blive.