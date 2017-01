Børnekor-sæson er begyndt

Hundige Kirkes børnekor er for de 8-12-årige, som er glade for at synge, og det er åbent for alle, der har lyst; der er ikke nogen optagelsesprøve.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad det er for noget, kan du skrive eller ringe til korlederen Henrik Colding-Jørgensen. Telefon +45 51 62 23 85 eller email pigekor@pigekor.dk. Du kan også se dig omkring på korets meget store hjemmeside www.pigekor.dk. Det er ikke nødvendigt at kunne noder for at optages i koret, men det hjælper at være vild med at synge.