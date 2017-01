Blomster lagt ved station: Tore blev dræbt af tog

Hans mor, Lone Vendelhaven, skrev mandag middag en opdatering på Facebook, hvor hun bad om hjælp til at få opklaret, hvad der var sket i timerne inden ulykken. Opslaget er i skrivende stund blevet delt næsten 7500 gange og viste sig allerede om aftenen at have båret frugt, for Lone Vendelhaven kunne senere fortælle, at Tore, der boede i København, ved tretiden på Nørreport skiltes fra nogle venner, som ville tage til efterfest i Brøndby. Tore skal have været for fuld, så de sagde, han skulle tage hjem.