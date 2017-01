Tirsdag den 17. januar klokken 19-21 er der informationsaften om alle tre gymnasieretninger på Sydkysten Gymnasium. Foto: Sydkysten Gymnasium

Bliv klogere på gymnasieretningerne

Sydkysten - 13. januar 2017

Når landets unge til marts skal søge ind på den ungdomsuddannelse, som de skal starte på til sommer, sætter mange deres kryds ved en gymnasieuddannelse. Men selvom man ved, at man skal på gymnasiet, kan der stadig være mange ubesvarede spørgsmål. Skal man vælge handelsgymnasiet, det tekniske gymnasium eller det almene Gymnasium?

Det og meget mere kan unge og deres forældre blive klogere på, når Sydkysten Gymnasium i Ishøj afholder infoaften tirsdag den 17. januar klokken 19.00-21.00. Gymnasiet har siden 2007, som det eneste gymnasium i Danmark, udbudt alle tre gymnasieretninger under samme tag, og alle tre præsenteres til infoaftenen, oplyser Sydkysten Gymnasium i en pressemeddelelse.

Det har ellers været traditionen, at de tre gymnasieretninger har afholdt hver deres arrangement i januar, men den tradition har gymnasiets nye rektor Lene Gammelgaard Müller valgt at lave om på.

- Vi synes, det er oplagt at holde en fælles infoaften, så vores gæster kan høre om alle tre muligheder. Mange unge og deres forældre er sikkert ikke helt afklarede på, hvilken gymnasieretning, de skal vælge, så til vores infoaften får de en god mulighed for at blive endeligt afklaret, siger Lene Gammelgaard Müller i pressemeddelelsen.

Hun understreger samtidig, at den fælles infoaften også skal signalere, at gymnasiet betragter sig selv som én skole med et stærkt fællesskab mellem elever og undervisere på tværs af de tre gymnasieretninger. Derudover glæder hun sig til at præsentere de forskellige studieretninger, som gymnasiet tilbyder.

- Vores størrelse giver os mulighed for at tilbyde et meget stort antal studieretninger, så der er noget for enhver faglig smag. Det hvad enten man er til business, naturvidenskab, sprog, kommunikation eller samfundsfag. Vi glæder os derudover til at præsentere vores helt nye studieretning Game Design, som er et unikt tilbud til unge, som gerne vil arbejde med spiludvikling og den nyeste teknologi.

Sydkysten Gymnasium er en del af NEXT Uddannelse København, som også består af fem andre gymnasier og over 40 erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn.