Bliv børnehavetante eller -onkel

Den 18. august havde Ældre Sagen afslutning og evaluering med pilotprojektet "Børnehavetanter" i daginstitutionen Syvhøjvænge. Til stede var formanden for Ældre Sagen, koordinatoren for aktiviteten, frivillighedskonsulent fra Vallensbæk kommune, lederen af daginstitutionen og børnehavetanter.

Børnehavetanterne har haft en gruppe på mellem to og fire børn. Der er blevet, læst, spillet spil og sunget små sange, som det nu har passet de små. Det har blandt andet været en hjælp for dem, der indimellem har brug for lidt ro midt på dagen. Fremover er det nu besluttet fra kommunens side, at denne aktivitet gerne må fortsætte. Der er daginstitutioner både i nord og syd, og Ældre Sagen har besluttet sammen med Syvhøjvænge, at der bliver opstart dér den 1. november med de børnehavetanter og -onkler, der ønsker at være med i dette hyggeteam i Syvhøjvænge.