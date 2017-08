Blev opdaget af beboer og løb mod stranden

Sønnen var hjemme

På Karlslunde Strandvej blev der under et indbrud i et hus stjålet et ur, et armbånd og manchetknapper, alt sammen i guld. Tyven var kommet ind ved at afliste en rude i terrassedøren, og der var spor af færden i køkken, entré, stue og to soveværelser. Indbruddet skete fredag mellem kl. 7.40 og 13.45. På Engmarksvej gik det også ud over et hus i nogenlunde samme tidsrum, nemlig fredag mellem kl. 7 og 15.30. Her kom tyven ind gennem et opbrudt soveværelsesvindue og stjal kontanter og tre ure, hvoraf de to var brune Skagen-ure.