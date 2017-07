Blandet udbytte for Solrød Golf

Fornøjeligt

Holdet i D-rækken kunne med blot uafgjort i sidste kamp have vundet rækken, men et ærgerligt hjemme nederlag på 6-5 gjorde, at man måtte tage til takke med en 3. plads. Alt i alt så er regionsgolf altid rigtig fornøjeligt, hvad enten man er værter på hjemmebane, eller når man kommer ud på fremmede baner. I Solrød Golf er man kendt for altid at komme med et rigtig godt humør og venlig indstilling. Det skal naturligvis også nævnes, at klubbens hold i kvalifikationsrækken under DGU pt. ligger nummer 4 i deres pulje. Her kommer holdet ud og møder nogle rigtig stærke hold med spillere, som har meget lave handicaps. Også her skal holdet roses for deres utrolige holdånd og indstilling. Deres to sidste kampe spilles i august.