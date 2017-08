Blandet VM for de lokale spillere

- Jeg føler mig klar, men jeg kan også godt mærke, at jeg er en smule nervøs, og at de er lidt følelser indblandet med, at det er mit første VM og en helt ny scene for mig. Jeg har haft en god VM-træning, og jeg føler, at jeg har fået en god lodtrækning ved, at jeg skal møde Febienne (Deprez, red.), men jeg skal selvfølgelig ikke undervurdere hende på nogen måde. Hun er god til at lægge et godt pres. Så jeg vil gerne undgå at gå i defensiven, men styre offensiven, sagde Mia Blichfeldt inden VM-starten.