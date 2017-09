Lokalbetjent Kim Pörtner var mødt op for at vise, at politiet er mere end bandekrig: - Vi er en forebyggelsesafdeling, så ved sådan et lokalt arrangement skal vi være tilstede, siger Kim Pörtner. Foto: Petter Becker-Jostes

Billeder: Høstfest i Havdrup

Stationspladsen i Havdrup var fyldt med mennesker denne lørdag, og selv solen havde gjort en af sine alt for få optrædener denne sommer. På scenen til Havdrups høstfest stod Klaus & Servants for musikken, mens de lokale valgkampklare politikere var mødt talstærkt op for at bejle til vælgerne - Dansk Folkeparti med hjælp fra en stor ræv, mens Venstre havde taget det lokalt opstillede folketingsmedlem Bertel Haarder med.

Hos FDF'erne kunne man bygge et tårn af mælkekasser, kræmmerne solgte fem DVD'er for en 20'er, mens Betty Frederiksen blandt andet havde taget sine flotte pressede blomster og sine hjemmestrikkede og -syede huer, forklæder, strømper og poser med til salg for at skabe et lille overskud.