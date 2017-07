Billeder: Børnehave udklækker kyllinger

I Nøddebo Børnehave er det blevet tid til at pensionere de gamle høns, og derfor er man nu i fuld gang med at udklække friske, små kyllinger, der skal berige børnehavelivet med oplevelser og lærdom.

I Nøddebo Børnehave kørte rugemaskinen på fulde drøn, og forventningen var stor hos både børn, forældre og personale. De gamle høns havde levet et langt liv, og tiden var nu kommet til at skifte flokken ud. Derfor var der nu nye kyllinger på vej, og dag efter dag blevet der talt ned med et kryds af på tavlen.

Utålmodigheden var til at få øje på, og netop af den grund var det en perfekt anledning til at lære børnene om udvikling og ja - tålmodighed. I Nøddebo har man nemlig formuleret en ny profil; 'Nøddebo - en børnehave i bevægelse'. Her lærer børnene, at udvikling tager tid, og at udvikling skal støttes med muligheder og plads til at prøve nye ting af.