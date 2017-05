Biler kørte væk

Da politiet dukkede op, begyndte bilerne at køre væk fra området. Politiet kunne konstatere, at der var opsat diverse afspærringsmateriel samt et par arbejdslamper i begge ender af vejen. Alt efterladt materiel blev indsamlet af politiet som hittegods. Ingen blev sigtet for noget, og politiet formoder, at bilerne havde været samlet på stedet for at deltage i "Striben"s væddeløbskørsel.