Biler bragede ind i hinanden

Lørdag kl. 1502 skete et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen, hvor en bil gik i stå i kørebanen længst til højre. En anden bil kom bagfra, og denne nåede at bremse, da bil nummer to blev påkørt af en tredje bil, der med 110 km/t ramt bil nummer to. Der skete stor materiel skade på bil to og tre. En passager i bil nummer to klagede over smerter i nakken, men derudover var der ingen personskade.