Se billedserie Martin Bigum i det første udstillingsrum på Arken. Her står han foran fototapet, der viser opførelsen af Brøndby Strand-planen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bigums bagland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bigums bagland

Sydkysten - 02. september 2016 kl. 08:05 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På udstillingsvæggen fylder fotoet af et rødt parcelhus en brøkdel af det grå fototapet, som Brøndby Strand-planens højhuse breder sig i.

På en anden væg hænger et foto, hvor en dreng sidder på sin fars arm og følger med i indvielsen af S-togs stationen i Brøndby. Ved siden af hænger farverige plakater med hver sit årstidsmotiv. Udstillingsrummet i Arkens kælder er kunstmaler Martin Bigums mindeland. Det er ham, der er drengen, der sidder på sin fars arm. Det er hans barndomshjem med de røde mursten omgivet af højhusenes grå beton. Ham, som i 1975 lagde mærke til Per Anoldis S-togs-plakater og så kunst og farver i en ellers grå betonstation.

Sådan introducerer Martin Bigum sin udstilling på Arken. Det er hans opvækst, minder og bagland, der har givet inspiration til de cirka 130 værker, han fra den 3. september og frem til den 15. januar udstiller på Arken.

- Jeg har altid haft en radar og en klæbehjerne kørende, og det første rum man ser hernede på Arken, det er ligesom et kulturhistorisk rum, hvor vi har samlet barndomsplakater og fjernsynsudsendelsesklip, meget fine eksakte små klip, tegneserier fra dengang og legetøj, som inspirerede mig. Jeg vidste ikke, hvad det betød, at noget var inspirerende eller noget, men jeg tænkte: Jeg kommer til at bruge det her en dag, hvorfor ved jeg ikke, men det betyder noget, at jeg har oplevet det, fortæller Martin Bigum.

Mindeland Han blev i 2015 inviteret til Arken for at holde et foredrag om kunst syd for København. Med sig bragte Martin Bigum det, han selv kalder for et mindeland af billeder, som han snakkede ud fra, og det var her, at ideen til et samarbejde om en udstilling af Bigums værker kombineret med personlig erfaret vestegnskultur fra 70'erne, blev født. Fem år tidligere i 2010 deltog Martin Bigum i DR K's kunstquiz, og det var igennem disse programmer, at han i stedet for kun at snakke om andre kunstneres generation, inspiration og bagland ligeså godt kunne kigge indad og fortælle om sin egen opvækst og egne erindringer, der har præget og formet hans kunst. Et af de indtryk, der aflejrede sig i Martin Bigums bevidsthed var opførelsen af Brøndby Strand-planens højhuse, som han kunne se fra vinduet i parcelhuset på Markvej, og som han senere oplevede indefra, da han startede i børnehaven Klydebo.

- Jeg fik jo bare et chok som barn over al den grå beton, og at jeg jo kunne se, at tegneserier og børnebøger var fyldt med glade farver og kommunikation. Her var der åbenbart noget oppe i den voksne verden, hvor de var nået til et sted, så alt skulle have så skrabet et udtryk som muligt, og vi skulle alle sammen være lige i grå beton, og det har taget mange år at finde frem til, at det lagde en enorm rumklang, men det gjorde det.

Inspirationen Udstillingen på Arken rummer udover Martin Bigums malerier fra forskellige perioder af hans karriere også små tekster til hvert maleri, som kunstneren selv har formuleret. Der er også små tekster til hvert enkelt foto, legetøj eller video-installation i udstillingens første rum, hvor der blandt andet er en tekst med et citat fra bogen Magten og æren af forfatteren Graham Greene, der lyder: "På et tidspunkt i barndommen åbner portene sig, og fremtiden slipper ind."

- Dengang jeg læste den bog, så bed jeg mærke i den sætning, og der tænkte jeg ligesom med alt andet inspiration at: Hov det kommer jeg til at bruge en dag, fordi han har åbenbart oplevet, det samme som jeg også har oplevet, og det er, at på et tidspunkt i barndommen, så vidste jeg, at jeg havde lagt mærke til så og så mange ting, som virkede inspirerende, så jeg tænkte at: Hov der er en del af min fremtid, der er sluppet ind der.

Knapsler og Strunge Bigums kulturarv-introduktion til værkerne byder også på digteren Michael Strunges stemme i en videosekvens, en LP med James Last og en samling af Per Anoldis knapsler - plasticknapper under kapslen på Faxe sodavand i 1970'erne.

Martin Bigum kalder den inspiration, han fandt, i plakater, sange, bøger og kaffedåser for en del af inspirationens flow.

- Jeg har forsøgt at visualisere det herude ved at have alle de der ting fra barn- og ungdom, som var inspirerende lige fra tv-udsendelser til Irmas kaffedåser. Man kan sige, at for eksempel Irmas kaffedåser viste mig, at inde i København var der åbenbart nogle mennesker, som tænkte, at der kan godt være kunst på en kaffedåse. Selv når du er ved at lave kaffe og skruer låget af, så får du en visuel gåde serveret, hvor du tænker, du tænker et eller andet, der er noget der aflejrer sig, og inspirationen er et konstant flow hos os alle sammen, vi registrerer og glædes eller græmmes, og hos mig personligt kan jeg bare sige, at jeg har vist her på udstillingens første rum en brøkdel af, hvad der var inspiration for mig som barn. I øvrigt er det også skægt at min søster, som ikke er blevet kunstner, hun vil kunne nikke genkendende til fuldstændigt de samme ting, og der er 134 andre faktorer, som ikke er nævnt her, fordi der ikke var plads til det.

Martin Bigum boede i Brøndby til han fyldte 16 år. Herefter flyttede han til København, hvor han både bor og arbejder i dag.