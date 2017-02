Bente meldte sig til et af Solrød Kommunes løbende rygestopkurser i starten af februar, og her fik hun hjælp fra forebyggende medarbejder Steffen Wegner Høyer og en omgang nikotinerstatning. To måneder efter havde Bente ikke længere behov for nikotin.

Bente skoddede smøgerne

Sydkysten - 10. februar 2017 kl. 11:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Januar var lige begyndt, da 70-årige Bente Thomas sidste år fandt en folder i Solrøds Aktivitets - og Frivilligcenter. Folderen lovede hende, at hun kunne blive røgfri. Bente havde længe tænkt på at ligge cigaretterne på hylden, og faktisk havde hun taget kampen op tidligere, hvor det var lykkedes hende helt at stoppe. Men én enkelt cigaret satte gang i forbruget igen, og da hun startede på rygestopkurset sidste år, røg hun 40 cigaretter dagligt.

- Jeg vidste jo godt, det var for dumt at blive ved med at ryge, når jeg havde åreforkalkning og var på grænsen til KOL, siger hun.

Med udsigten til at leve resten af livet med rygerlunger og åreforkalkning, tog Bente kampen op igen mod cigaretterne. Hun meldte sig til et af Solrød Kommunes løbende rygestopkurser i starten af februar, og her fik hun hjælp fra forebyggende medarbejder Steffen Wegner Høyer og en omgang nikotinerstatning. To måneder efter havde Bente ikke længere behov for Nikotin.

- På kurset lærte jeg om de ting, der sker i kroppen og hjernen ved et rygestop, og det var med til at motivere mig, fortæller Bente og tilføjer:

- Men det bedste var, at vi på kurset mødte forståelse og social opbakning. Vi stod i pausen og talte om, hvor fjollede vi egentlig var, at vi ikke bare kunne holde op.

Den 12. februar kan Bente fejre, at hun har været røgfri et år. Hun kan mærke, at hendes lungefunktion er blevet bedre, og hun glæder sig over, at hun i dag kan gå op til anden sal uden at blive forpustet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er den bedste metode til at holde op med at ryge at få professionel rådgivning kombineret med brug af nikotinpræparater eller rygestopmedicin.

Næste rygestophold i gruppe starter op torsdag den 2. marts 2017 klokken 17-19. De efterfølgende gange er: 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3, også klokken 17-19. Man kan tilmelde sig rygestopkurset via hjemmesiden: www.solrod.dk/rygestop eller ved at lægge en besked på rygestoprådgiver Steffen Wegner Høyers telefonsvarer: Tlf. 56 18 24 31