Beckmann efter dom: Tager sagen til efterretning

Pernille Beckmann (V), tabte tirsdag en sag i Retten i Roskilde, hvor hun var blevet beskyldt for at skylde penge til sin afdøde mors kæreste. Det mente dommeren dog at have beviser for, og derfor må hun nu betale beløbet plus sagsomkostninger inden for 14 dage. Foto: Janus Spøhr