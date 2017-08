Bandemedlemmer varetægtsfængslet efter pistolfund

To bandemedlemmer – hvoraf den ene er medlem af Loyal To Familia – er her til formiddag lørdag blevet varetægtsfængslet, efter de i aftes blev taget af en hundepatrulje på Morbærhegnet i Greve. En tredje mand slap i aftes væk, men politiet ved nu, at der er tale om en ung mand fra Taastrup, som politiet nu opfordrer til at melde sig selv. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd blev anholdt, efter en hundepatrulje fredag aften kort før klokken 21 blev opmærksom på mændenes bil. Da patruljen tændte udrykningsblinket, standsede bilen, og to mænd løb væk, mens en tredje blev siddende på bagsædet. Hunden blev sendt efter dem, og kort efter kunne politiet anholde en 19-årig mand fra Greve. Den anden mand slap væk, men politiet ved altså nu, hvem der er tale om.

Hos den 19-årige fandt politiet en skarpladt pistol, mens manden på bagsædet, en 20-årig mand fra Ishøj, var i besiddelse af et skarpladt magasin til en maskinpistol. De blev begge sigtet for overtrædelse af våbenlove og straffelovens paragraf om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Ved grundlovsforhøret ved Retten i Roskilde blev de derfor varetægtsfængslet frem til den 14. september.