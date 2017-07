The Baker from Bakerstreet. 30-årige Mads Frederiksen fandt på butikkens navn, da han ved siden af sin bageruddannelse arbejdede som sælger for et it-firma. Her kaldte hans kolleger ham for »The Baker from Bakerstreet«. Foto: Anders Dall

Baker Street åbner i Midtby Center

- Smagen ligger i skorpen. Ikke i krummen. Folk er vant til det lyse udseende, men i gamle dage, så havde skorpen også mere kulør. Selv om kunderne godt kan brokke sig lidt over det, så er jeg nok lige på det punkt lidt græsk-katolsk. Jeg synes, at et brød skal have kulør, fordi at jeg fagligt ved, at smagen sidder i skorpen. Ellers kunne jeg ligeså godt gå over i Netto og købe brød, siger Mads Frederiksen.

Den 3. juli åbnede han sin tredje Baker Street-butik i Greve. Siden 2013, hvor han åbnede Baker Street på Karlslunde Strandvej, er det gået stærkt. Så stærkt, at han selv har haft svært ved at finde timer nok i døgnet til at følge med. I januar 2017 udvidede han med endnu en butik på Greve Strandvej for at aflaste efterspørgslen i Karlslunde. Løsningen på at finde et sted med den nødvendige produktionskapacitet skulle imidlertid vise sig at ligge i et ledigt lokale i Greve Midtby Center. Derfor overlod Mads Frederiksen den daglige drift af Baker Street på Greve Strandvej til en tidligere ansat, mens han selv satte alle kræfter ind på at renovere det ledige lokale i centeret fra maj til åbningen i starten af juli.