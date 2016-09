Arkens museumsdirektør, Christian Gether, kalder det for en katastrofe, hvis Dansk Folkepartis forslag om at skære 25 procent af Arkens statsstøtte bliver ført ud i livet. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Arken om DF-forslag: - Det vil være en katastrofe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arken om DF-forslag: - Det vil være en katastrofe

Sydkysten - 10. september 2016 kl. 09:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag fra Dansk Folkeparti om at skære 25 procent af Arkens statstilskud, vil gå hårdt ud over museets udstillingsbudget. Det mener Arkens direktør Christian Gether.

I august præsenterede Dansk Folkeparti et finanslovsudspil på kulturområdet for 2017, hvor de blandt andet foreslår at omfordele den statslige museumsstøtte ved sammenlagt at skære 15 millioner kroner af kunstmuseerne Arken og Louisianas statstilskud. De penge skal ifølge Dansk Folkeparti i stedet gå til at hæve den statslige støtte til museer som Fregatten Jylland og landbrugsmuseet Gl. Estrup på Djursland. På nuværende tidspunkt er Arkens statslige tilskud på 30 millioner kroner om året, men hvis forslaget stemmes igennem, må museet årligt vinke farvel til 7,5 millioner kroner i statsstøtte - et scenarie som Christian Gether kalder katastrofalt for Arken.

- Så har vi ikke noget udstillingsbudget. Så kan vi ikke lave udstillinger, og så vil besøgstallet selvfølgelig falde. Det vil være en katastrofe for os, og det vil jo ramme Vestegnens borgeres mulighed for at opleve kunst, og man kan sige, at det meget jordnære projekt, vi har arbejdet med i 20 år, det vil blive ødelagt. Det vil sige, at det oplysningsprojekt, som samfundet har om dansk kultur, demokrati og tradition på Københavns Vestegn, det vil blive bremset, siger Christian Gether.

Museumsdirektøren forventer, at Arkens besøgstal i år kommer op over 350.000 besøgende.