Henriette Selck er netop blevet professor MSO med særlige opgaver inden for sediment økotoksikologi. Kort fortalt handler det om giftstoffers effekter i økosystemer med særlig fokus på bundlevende dyr i havet, åer, søer og floder. Foto: Janus Spøhr

Arbejdet som fritidsinteresse

Sydkysten - 15. maj 2017 kl. 12:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Arbejdet er også fritidsinteresse for mig, siger Henriette Selck med et smil på læben, da avisen møder hende i hjemmet, hvorfra man kan se bølgerne i Køge Bugt danse i vinden, mens solen skærer i øjnene. Det er forår, og det gør stort set alle danskere glade. For Henriette Selck er der ekstra grund til at være i godt humør. Hun er nemlig blevet professor MSO med særlige opgaver inden for sediment økotoksikologi. Kort fortalt handler det om giftstoffers effekter i økosystemer med særlig fokus på bundlevende dyr i havet, åer, søer og floder.

Henriette Selcks viden har betydning for den måde, som EU lovgiver på, når det kommer til kemikalier.

- Vi har stor glæde af for eksempel parfumestoffer og sæbestoffer. Det handler om, at vi skal bruge det på en fornuftig og velovervejet måde, så det, der kommer ud i naturen, ikke giver en negativ effekt, siger hun.

Fødekilden for mange bundlevende dyr er mudderet, og derfor vil de kemikalier, der er bundet til mudderet, passere gennem dyrenes tarmsystem. Spørgsmålet er, om dyrene optager disse kemikalier fra tarmene - og det har Henriettes forskning vist, at de gør.

- De bundlevende dyr er den væsentligste fødekilde for de fisk, der lever i nærheden af bunden, og derfor er det nærliggende, at kemikalierne transporteres fra de bundlevende dyr op gennem fødekæden og måske i sidste lander ende på vores spisebord, siger Henriette Selck, som i øjeblikket er i Bruxelles til en stor konference om netop det her emne.

Selv om hendes forskning har betydning for kemikalielovgivningen på EU-området, understreger hun, at der er flere forskningsmiljøer i verden, der er med til at undersøge, hvordan kemikalier påvirker miljøet.

- Man skal ikke tro, at jeg har revolutioneret hele verden, for det er noget, man gør sammen med en masse andre mennesker over årtier, siger Henriette Selck, der i sin fritid blandt andet rider og er formand for Solrød Gymnasiums bestyrelse.

Da Henriette Selck var teenager, var hun på Stevns med sine forældre. Denne dag var der biologer ude og tage prøver i vandet, og her fik hun lov til at kigge på, hvad de lavede. Det gødede den spirende interesse for biologi, og den fik endnu mere næring, da hun begyndte på Greve Gymnasium. I 1996 blev Henriette færdig med sit speciale fra Roskilde universitet.

- Biologi har fanget min interesse, siden jeg var barn, siger Henriette Selck, der som barn var på mange naturture i Danmark og Europa med familien.

Henriette har en travl hverdag, hvor store dele af døgnet går med arbejdet.

- Når man er i universitetsverden, arbejder man meget, netop fordi det er spændende, og derfor kan være svært at lægge fra sig siger Henriette Selck, som er den første forsker i familien.

- Det er ikke sådan, at når klokken er 16, så tænker jeg ikke på arbejdet mere. Tværtimod, siger Henriette Selck, der underviser i miljøbiologi og miljørisiko på bachelor- og kandidatstudiet på Roskilde universitet.

Hun roser forældrene for deres altid store hjælp blandt andet med børnepasning af hendes to døtre, som i øvrigt også er interesseret i biologi.

Den nye titel kan hun bruge til at få opmærksomhed om forskningsprojekter. Mange af dem er støttet af fonde, og et sådan tilskud fik hun i 2015, da hun fik tildelt 5,8 millioner kroner fra Villum Fonden til et fireårigt projekt, hvor der forskes i metal-nanopartikler og deres påvirkning på bundlevende dyr og fisk i ferskvandssystemer.

- Vi bliver hele tiden klogere og bruger vores viden fra forskning til at få en forståelse af, hvordan naturen opfører sig, og hvordan giftstoffer påvirker naturen. Vi arbejder mod, at denne øgede forståelse bliver implementeret i kemikalielovgivningen - også EU's lovgivning, siger Henriette Selck.

Hun forudser, at fremtiden blandt andet vil bringe hende til Kina og andre lande i Asien, hvor klimaet og dermed temperaturen er en anden end i Nordeuropa.

- Kemikalielovgivningen, som vi kender den i dag, er baseret på data fra tempererede klimaer, så spørgsmålet er, om disse metoder er gode nok til at forudsige effekter f.eks. hvis temperaturen stiger på grund af klimaændringer eller miljøeffekter i andre klimazoner (tropiske-, polarzoner)? Vi ved ikke, hvor sammenlignelige effekterne af kemikalier er mellem eksempelvis tempererede og tropiske klimazoner, siger Henriette Selck.