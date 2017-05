Send til din ven. X Artiklen: Anklager: Samlivsproblemer førte til drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager: Samlivsproblemer førte til drab

Sydkysten - 18. maj 2017 kl. 20:07 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man tro anklagemyndigheden, var det ægteskabelige problemer, der fik en 35-årig mand til at slå sin 32-årige samlever ihjel. Den 35-årige tiltaltes forsvarer kræver dog manden frifundet i den tragiske sag, hvor den 32-årige blev fundet dræbt i parrets hjem i Greve i december sidste år.

Det er kommet frem torsdag under det andet ud af tre retsmøder i drabssagen. Skyldsspørgsmålet og eventuel dom bliver afsagt på tirsdag. I dag blev en mand, der ifølge sin egen forklaring var begyndt at date den 32-årige, afhørt af anklageren. Manden forklarede, at han havde mødt den 32-årige på et datingsite, og at de havde mødtes nogle gange. Deres sidste møde fandt sted fredag den 9. december om aftenen, og morgenen efter blev den 32-årige fundet død i sit hjem, efter den 35-årige tiltalte selv havde ringet til politiet.

Anklageren lagde i sin procedure, der også fandt sted i dag, vægt på, at den 35-årige tiltalte både havde motiv til at slå kvinden ihjel, samtidigt med, at der blev fundet DNA-spor, der i anklagerens øjne også peger entydigt på den 35-årige.

Kræver frifindelse

Forsvareren kræver sin klient frifundet i sagen, da enhver tvivl i hans øjne skal komme den tiltalte til gode. Han fremhævede under sin procedure, at sagen i hans øjne er en sjældent set kombination af en alvorlig sag med begrænset bevisførelse.

Den 35-årige blev anholdt kort efter, at kvinden blev fundet død den 10. december. I første omgang blev han af politiet sigtet for vold med døden til følge, men anklagemyndigheden har valgt at tiltale manden for drab efter straffelovens § 237.