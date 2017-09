Anklager: Politimorder var ved politigården hele natten

Den 27-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt politibetjent Jesper Jul en decembermorgen sidste år, befandt sig i området nær politistationen i Albertslund hele natten.

Det kommer frem tirsdag, da retssagen begynder ved Retten i Glostrup.

Hundeføreren Jesper Jul blev skudt om morgenen den 6. december sidste år kort efter klokken 8, og dagen efter døde han af sine kvæstelser. Tirsdag formiddag fremlægger Anklager Dorthe Vejsig fra Statsadvokaturen i København efterforskningsmaterialet i retten. Den dræbte betjents samlever og hans familie er også tilstede, hvor de lytter til anklagerens gennemgang fra tilhørerrækkerne.

Ifølge anklagerens gennemgang, har den tiltalte 27-årige befundet sig i området omkring gerningsstedet, politigården i Albertslund, i flere timer i løbet af natten op til skuddet faldt.

Det viser bevægelsesanalyser, som politiet har lavet på baggrund af de master, som den tiltaltes mobiltelefon har været koblet på i tiden op til gerningen.

Desuden viser bevægelsesanalysen, at den tiltaltes telefon gik fra masten ved skytteklubben aftenen inden kl. 20.47, hvorefter han skal have taget toget ind til København og derefter gået rundt inde i byen, inden hans telefon gik på masten ved Glostrup Station kort efter kl. 22.

Anklageren fortæller også, at den tiltalte har søgt på internettet efter en forsvarsadvokat og har ringet til vedkommende efter at have skudt Jesper Jul, inden han blev anholdt knap 40 minutter efter skudepisoden.