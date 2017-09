Anklager: Det var en kynisk likvidering

Sådan har anklager Dorthe Vejsig konkluderet i sin procedure, som hun netop har fremlagt ved Retten i Glostrup.

I hendes øjne var der tale om en koldblodig og kynisk handling, fordi hun efter at have set overvågningsvideoen adskillige gange mener, at den 27-årige afgav et målrettet skud mod Jesper Juls hoved.

- Min oplevelse er, at det var en likvidering, sagde anklageren i sin procedure.

Desuden lagde hun vægt på, at den tiltalte i tiden op til det dræbende skud havde intensiveret sin skydetræning og ”forberedt sig mentalt” på sin gerning ved at se en dokumentar om et drab på en politimand i Washington.

Forsvareren, der fremlægger sin klients version af sagen netop nu, fastholder, at der ikke var tale om et drab, men grov vold med døden til følge.