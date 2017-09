Anklager: Betjent bar ikke skudsikker vest

Sådan lød forklaringen i går 27-årige mand, der igen i dag, onsdag, sidder på anklagebænken ved Retten i Glostrup på drabet på politibetjent Jesper Jul.

Men ifølge anklageren bar Jesper Jul slet ikke skudsikker vest, da han blev ramt af det dræbende skud. Det viser gennemfotograferinger af hans tøj.

Her til morgen har anklager Dorthe Vejsig valgt at kommentere på de udmeldinger, som den 27-årige tiltalte kom med i går.

Her sagde han, at han fortrød at have stjålet drabsvåbnet fra skytteklubben, og at han overvejede at aflevere det igen.

Her pointerede anklageren, at flere personer fra skyttemiljøet prøvede at ringe til den 27-årige i løbet af den sene aften den 5.december 2016, altså aftenen inden Jesper Jul blev skudt.

Den 27-årige nægter sig skyldig i drab, men erkender grov vold med døden til følge.