Alle børn cykler

Forleden gik starten på Alle Børn Cykler rundt omkring i hele Danmark. Vallensbæk Kommune er blandt de 40 kommuner, der sammen med Cyklistforbundet og TrygFonden står bag kampagnen. Håbet er, at endnu flere børn vil tage cyklen, derfor opfordres bilister til at holde ekstra øje og passe på de mange cyklister.

På kampagnens Facebook-side kan man i år følge børnenes egne oplevelser ved at cykle. For helt almindelige skolebørn fra forskellige dele af landet har nemlig sagt ja til at være ambassadører for Alle Børn Cykler kampagnen ved at fortælle om hvorfor de cykler,