Bliver du pågrebet med et skydevåben på gaden i dag, er der mindst to års fængsel i vente. Pressefoto

Aflever dine våben anonymt til politiet

Straffen for ulovlig våbenbesiddelse er høj, men i hele juni kan ulovlige våben afleveres helt anonymt, og uden at du bliver straffet. Sådan lyder beskeden fra Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I dag koster det en fængselsstraf at besidde et skydevåben uden tilladelse, og Folketinget har netop øget straffen yderligere - i visse tilfælde til det dobbelte. Bliver du for eksempel pågrebet med et skydevåben på gaden i dag, er der mindst to års fængsel i vente.