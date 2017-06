V, K, LA, S og DF stemte mandag aften ja til at åbne op for, at forældre kan tilmelde deres børn til morgen-SFO. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Aflever dine skolebørn før skolen begynder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aflever dine skolebørn før skolen begynder

Sydkysten - 20. juni 2017 kl. 17:30 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når skolebørn fremover skal afleveres inden klokken ringer til første time, vil der være mulighed for, at de kan komme i morgen-SFO. Det står klart, efter at Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte for forslaget.

Det betyder konkret, at forældre til børn i 0. til 3. klasse kan vælge morgen-SFO til som et separat tilbud, og at taksten bliver 350 kroner i 2017-niveau.

- Sagen er opstået på et af mine kaffemøder. Det er en sag, som gør det sjovt at være i politik. På få måneder er det kommet fra samtale til politisk sag, sagde Greves borgmester, Pernille Beckmann (V) på mandagens byrådsmøde.

Den eneste, der stemte imod, var Enhedslistens Carsten Oddershede.

- Det er et godt forslag, men det kan have konsekvenser for, om der kommer til at mangle pædagogisk personale om eftermiddagen. Derfor stemmer jeg imod, lød det fra ham.

Mere fleksibilitet

Omvendt positiv er Liberal Alliances Henrik Klem Lassen, der mener, at det giver borgerne mere fleksibilitet.

- Det er en rigtig god sag. Det viser, at vi kan være fleksible og tage hensyn til borgernes behov, sagde han og blev bakket op af Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti.

- Det er en ganske god sag, at vi giver forældre, der har brug for pasning om morgenen, en mulighed for det, sagde hun.

Venstres Marc Genning påpegede, at han forstår Carsten Oddershedes bekymring. Derfor slog han fast, at hvis den bliver virkelig, så må kommunen reagere på det.

Også Socialdemokratiet stemte for forslaget, men Bjarke Abel fra partiet henstillede til, at der bliver lavet en status på, hvordan ordningen fungerer i januar 2018.

- Jeg er enig i, at der er en god fleksibilitet i ordningen, men der er også en lille risiko for at brænde nællerne. Skal der tilføres ressourcer til SFO'en, er der udfordringer, sagde Bjarke Abel.

Børn i 4. klasse har allerede nu mulighed for at komme i morgen-SFO. Der er taksten på nuværende tidspunkt på 167 kroner, fordi den udelukkende er sat efter udgifter til morgenmad. Nu ændres taksten også for eleverne i 4. klasse til de 350 kroner, som det vil koste at tilvælge morgen-SFO'en for de yngste elever. I taksten tages der nemlig højde for morgen-SFO'ens andel af den samlede åbningstid, herunder det forventede personaleforbrug i morgenåbningen, står der i oplægget.

Ordningen træder i kraft den 1. august.