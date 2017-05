Ældre mand forsvarede sig: Røver fældet på DNA

At han overhovedet er blevet fældet, skyldes blandt andet husets 70-årige beboer, der tilsyneladende ikke ville finde sig i at blive bestjålet. Den 22-årige kom ind i huset på Gadesvinget ad et åbent vindue sent om aftenen den 31. oktober. Her stjal han først 4500 kroner fra en pung, hvorefter han blev overrasket af den 70-årige, som forsøgte at tilbageholde tyven. Her tog den 22-årige en cirka to kilo tung stenstatue og slog ud efter den 70-årige. Det lykkedes den 22-årige at flygte, men i det håndgemæng, der opstod, mistede den 22-årige sit halstørklæde, ligesom der også blev fundet en lighter på stedet - begge dele med den 22-åriges DNA på sig, og sammen med et signalement, som den 70-årige havde afgivet, var det nok til at fælde ham, da han blev dømt for røveri ved Retten i Roskilde.