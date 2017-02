85-årig afviste tricktyve

Tirsdag modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et forsøg på tricktyveri på Søjlegården i Greve, der skete omkring klokken 12.20. En 85-årig kvinde var netop steget ud af en taxa foran sin bopæl, da hun blev kontaktet af to engelsktalende mænd. Ifølge politiets døgnrapport lagde den ene af mændene en hånd på hendes ryg og fortalte herefter kvinden, at hun havde noget rødt på ryggen, der skulle forestille at være blod. Manden tilbød at hjælpe med at få blodet af jakken, men kvinden syntes, at blodet lugtede som ketchup, og hun var overbevist om, at hun ikke var kommet til skade. Hun afviste derfor hjælpen, da hun blev klar over, at de var i gang med at snyde hende, oplyser politiet i døgnrapporten.