80 Greve-borgere steg på cyklen

Greve Motions Cykleklub havde for niende år i træk sammen med Greve Kommune arrangeret 'Store Cykeldag' for Greve-borgerne.

I Mosede kirke fik deltagerne af Mogens Poulsen fortalt historien om kirken, som blev grundlagt i 1977, og at det fra arkitektens side var vigtigt, at kirken passede ind i terrænnet med det svungne tag og smukke glasmosaikker af Mogens Jørgensen. Deltagerne var imponeret over kirkens kors, som er udført af guld- og sølvsmed Bent Exner og det maget flot orgel med 24 stemmer. En tår dejlig saftevand og et besøg i den smukke have afsluttede besøget.