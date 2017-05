79-årig spritbilist fik taget nøglerne

Personen, der ringede til politiet, havde taget bilnøglerne fra bilisten, der til gengæld var gået fra stedet. Politiet kørte hurtigt mod området, hvor føreren af bilen - en 79-årig fra Tune - blev truffet gående på vej mod bopælen. Da han var påvirket af spiritus og havde været fører af sin bil under færdselsuheldet, blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol samt afhøring til uheldet, der skete, da den 79-årige vendte rundt mellem to rækker af parkerede biler og herunder ramte to af dem. Der skete kun mindre skade på de påkørte biler.