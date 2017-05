70-årig idømt 12 års fængsel i sag om overgreb via livestream

En 70-årig mand er i dag i Retten i Glostrup blevet idømt 12 års fængsel for at have bestilt en lang række seksuelle overgreb på filippinske børn og unge. Manden er dømt for i 218 tilfælde at have bestilt livestreamede overgreb på børn via internettet. Overgrebene har bestået i alt fra blufærdighedskrænkelser til oralsex og samlejer - herunder voldtægter af børn under 12 år, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Ifølge rettens dom er det sket, ved at den tiltalte har bestilt, betalt og overværet overgreb mod filippinske børn og unge fra sin computer i sit hjem i Brøndby fra 2011 til 2016.