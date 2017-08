62-årig fundet liggende på vejen efter uheld

Det viste sig, at en 62-årig mand fra Solrød Strand i et solouheld var væltet på sin scooter og var ukontaktbar, da han blev bragt til skadestuen i en ambulance. Knallertkøreren var blevet fundet af en lokal borger, der havde fundet ham liggende på vejen ved siden af sin knallert. Da politiet havde mistanke om, at han var påvirket af spiritus under kørslen, fik han udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol i blodet. Politiet har endnu ikke haft lejlighed til at afhøre den 62-årig for at få en forklaring på uheldet.