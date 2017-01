53-årig kørte galt med våben i bilen

Manden blev opmærksom på den 53-årige, fordi denne kørte usikkert, og derfor mistænkte han ham for at være påvirket af alkohol på grund af usikker kørsel. Manden forsøgte kort tid efter at få kontakt til den 53-årige, så han kunne få ham ud af bilen, men uden held. Derimod kørte den mistænkte fører fra stedet i høj fart, inden han kort tid efter påkørte en venstresvingende bil på Vejleåvej i Ishøj. Den 53-årige var bevidstløs da politiet og andre redningskøretøjer ankom til stedet, men kom til bevidsthed kort tid efter. Manden blev bragt til Rigshospitalet for behandling og for udtagelse af blodprøver for at kontrollere, om han var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, da uheldet skete. Manden blev samtidig sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der blev fundet flere ulovlige våben i mandens bil.