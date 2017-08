45-årig anholdt for butikstyveri

Klokken 15.40 mandag eftermiddag anmeldte personalet i forretningen Dollar Store i Solrød, at man havde tilbageholdt en person, der havde stjålet fra kasseapparatet. Politiet kørte til stedet og anholdt en 45-årig mand fra Tjekkiet, som var kommet ind i butikken, da en anden mand havde fået ekspedienten med udenfor for at kigge på nogle varer. Ifølge politiets døgnrapport gik den tilbageholdte direkte til kassen og tog nogle penge fra kasseapparatet, men det opdagede en anden medarbejder via forretningens overvågning. Efter manden blev opdaget, flygtede han med to medarbejdere efter sig, men blev indhentet og tilbageholdt indtil politiets ankomst.

Den anholdte er fortsat i politiets varetægt, idet politiet undersøger, om han kan sættes i forbindelse med et andet tyveri fra kasseapparatet i en blomsterbutik på Greve Strandvej. Her blev der stjålet 900 kroner, som svarer til det beløb, som den tilbageholdte kastede fra sig under flugten fra Dollar Store. Derudover undersøger politiet, om manden også kan mistænkes for at have stjålet 300 kroner samt et dankort fra en 93-årig kvinde fra Solrød, som med sin rollator var kommet ind i sin opgang. Her ønskede en fremmed mand hjælp til at finde en bestemt lejlighed, hvorefter den 93-årige opdagede, at hendes taske på rollatoren stod åben. Hun havde forinden handlet i Netto, hvor hendes PIN-kode, ifølge politiets døgnrapport, formentlig var blevet afluret, da det stjålne dankort efterfølgende var blevet misbrugt til at hæve 15.000 kroner. Politiet forsøger at få identificeret medgerningsmanden i sagerne.