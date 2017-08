36-årig overtrådte indrejseforbud

Mandag morgen anmeldte en kvindelig beboer på Elmehaven i Greve, at to fremmede mænd gik rundt inde i hendes have. Af politiets døgnrapport fremgår det, at de to personer medbragte tasker, men forsvandt da de blev opdaget. Politiet kørte til området og på Enebærvej traf de to mænd, der svarede til anmelderens beskrivelse. De to mænd er henholdsvis 32 og 36 år og fra Rumænien, og de blev begge anholdt klokken 08.20, da det viste sig, at den 36-årige overtrådte et indrejseforbud i Danmark. Politiet oplyser videre, at den anden mand blev anholdt med henblik på fastlæggelse af hans identitet samt grundlag for ophold i Danmark sammen med den 36-årige. Den 36-årige blev senere fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, hvor han fik en dom på 20 dages fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark med et indrejseforbud. Den 32-åriges forhold undersøges fortsat nærmere af politiet.