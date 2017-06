33-årig anholdt for spirituskørsel

Fredag aften klokken 21.41 standsede færdselspolitiet en bil på rastepladsen i Karlslunde ved Køge Bugt Motorvejen, der trak et andet køretøj med et slæbetorv. Føreren af køretøjet var en 33-årig mand fra Taastrup, som var påvirket af spiritus, og som fremviste et knallertkørekort til politiet. Ud over at det viste sig, at den 33-årige ikke havde ret ti at køre bil, indikerede en alkometertest, at han var så påvirket, at hans alkoholpromille i blodet ville overstige to promille.