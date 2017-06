Send til din ven. X Artiklen: 2,9 mio. kr. til mere ældrehjælp i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2,9 mio. kr. til mere ældrehjælp i Solrød

Sydkysten - 03. juni 2017 kl. 18:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et slag kort og en god kop kaffe, en tur i biografen eller hjælp til at sy en knap i skjorten. Det er nogle af de mange muligheder, som beboerne på Solrød Kommunes pleje- og rehabiliteringscenter Christians Have Plejecenter nu kan bruge et klip på fra en ny klippekortsordning.

Ordningen er kommet i stand, fordi Sundheds- og Ældreministeriet har afsat penge til, at plejehjemsbeboere kan få tilbud om en klippekortsordning, og i den forbindelse har Solrød Kommune søgt om i alt 2.906.000 kr. for 2017 og 2018. Pengene fordeles som en pulje i 2017 og 2018, hvorefter de fra 2019 vil blive fordelt til kommunerne via bloktilskuddet.

I Solrød Kommune giver de ekstra penge mulighed for, at der kan ansættes mere personale på Christians Have Plejecenter, og det gør det muligt at frikøbe beboernes kontaktpersoner. Det vil sige, at det er de medarbejdere, som beboerne er mest trygge ved, som får den ekstra tid sammen med beboerne.

- Vi kender alle sammen betydningen af menneskelig kontakt, men i en travl hverdag kan det godt være vanskeligt at finde tid til fx at sætte sig ned og snakke sammen om stort og småt over en kop kaffe. Med klippekortsordningen får kontaktpersonerne nu ekstra tid til denne del af deres arbejde, og ordningen åbner også op for nogle helt nye muligheder for samvær med vores ældre borgere, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Den enkelte borger kan selv vælge, hvilken type aktivitet man har lyst til at bruge sine klip på. Som udgangspunkt tilbydes hver borger en halv times klippekort pr. uge til fri disposition. Den halve time kan benyttes hver uge eller spares op, så borgeren i alt har to timers klippekort til rådighed om måneden.

Klippene kan bruges på aktiviteter lige fra en tur i centret og et spil matador til ekstra rengøring af beboerens hjem. Udvalget er bredt, og klippekortet vil altid blive tilbudt med respekt for den enkeltes lyst, evne og funktionsniveau. Udgifter i forbindelse med fx transport eller entrébilletter vil være beboerens egenbetaling.