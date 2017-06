26-årig tiltalt for drab på politimand

Den 26-årige er tiltalt for manddrab efter straffelovens § 237 og for overtrædelse af straffelovens §119, stk. 1, som drejer sig om overfald på en medarbejder i et offentligt erhverv eller i offentlig tjeneste. Den tiltalte er også tiltalt for at have stjålet og efterfølgende været i ulovlig besiddelse af den pistol, som blev anvendt ved drabet. Pistolen blev stjålet fra Rødovre Skytteforening i Brøndby om aftenen mandag den 5. december 2016, det vil sige mindre end 12 timer før drabet på politiassistenten, oplyser Anklagemyndigheden i pressemeddelelsen.