26-årig havde fire pistoler og 770 gram hash

Her fandt politiet ham i besiddelse af en foldekniv, og desuden viste det sig, at han var påvirket af stoffer. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og derfor kan anklagemyndigheden ikke oplyse, hvordan politiet efter anholdelsen nåede frem til en adresse i Ishøj - som ikke er mandens hjem - hvor politiet ved 18-tiden senere fandt fire pistoler, knap 300 patroner til pistolerne, 770 gram hash, lige under 100 gram kokain, lidt under to gram heroin og godt tre gram MDMA - alt sammen noget, som ifølge sigtelsen tilhørte den 26-årige. To af pistolerne var 9 mm-pistoler, mens de to andre var af kaliber .22. To af dem var skarpladte.