20-årig sigtet i flere forhold

Torsdag den 14. september klokken 16.32 forsøgte en patrulje at bringe en personbil til rutinemæssig standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby. Det lykkedes dog ikke, da føreren af bilen besluttede sig for at køre videre og drejede ned ad Lindevang, så patruljen måtte sætte efter. Føreren standsede pludseligt bilen, hvorefter to personer steg ud og forsøgte at undløbe til fods. Det lykkedes politiet at standse den 20-årige mand, som havde ført bilen, kort tid efter flugtforsøget. Han blev sigtet for kørsel uden førerret samt for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev ligeledes sigtet for tyveri af nummerplader, for at køre i en bil, som hverken var indregistreret eller forsikret og for kørsel uden sele, oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten. Manden viste sig også at være eftersøgt til afsoning og blev derfor kørt til Vestre Fængsel.