En 17-årig dreng idømt 1½ års fængsel, heraf seks måneder ubetinget, for narko-afpresning af en 14-årig og for mobilrøveriet på Hundige Station i januar måned. En 21-årig er idømt et års fængsel for afpresningen. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

17-årig i fængsel for afpresning og mobilrøveri

Sydkysten - 02. september 2017 kl. 07:30 Af Petter Becker-Jostes

Seks måneders ubetinget fængsel til den nu 17-årige dreng og et års ubetinget fængsel til den 21-årige mand, der har flere domme bag sig. Sådan lyder dommen fra Retten i Roskilde i den grove sag fra marts måned, hvor en kun 14-årig knægt i området omkring gymnasiet, rådhuset og centeret blev bortført, slået og sparket i en sag om en angivelig gæld. Udover drengen selv blev også dennes forældre afpresset. Desuden blev den 17-årige dømt for røveriet af to mobiltelefoner på Hundige Station i januar måned og for at have stukket en dreng i baglår og underarm ved Krogårdsskolen, mens den 21-årige også blev dømt for besiddelse af en lille mængde kokain til eget forbrug.

I dommen lagde retten vægt på, at der både var tale om flere og grove episoder, som den 17-årige havde været med til. Det skyldes alene hans alder og det faktum, at han ikke tidligere er blevet straffet af betydning i sagen, at en del af straf »undtagelsesvist,« som retten formulerede det, blev gjort betinget. Den 21-årige er fem gange tidligere blevet dømt for vold, afpresning, trusler og overtrædelse af våbenloven, senest i december sidste år. Her blev han idømt ni måneders fængsel, men udeblev fra forsoningen. Ved hans strafudmåling lagde retten særligt vægt på de tidligere domme, det hurtige tilbagefald til kriminalitet og grovheden af episoden tilbage i marts.

Politiet lagde sig på lur Det var torsdag den 30. marts om aftenen, at de to unge havde frihedsberøvet den 14-årige. De slog ham flere gange i ansigtet, sparkede ham på kroppen og slog ham på krop og arme med en kæp. En retsmedicinsk undersøgelse, som blev brugt som bevismateriale i retssagen, viste blandt andet, at den 14-årige havde såkaldte »jernbanespor« på sine overarme, altså aflange læsioner, man får ved at blive slået med en gren eller kæp. Desuden havde han en hjernerystelse, en mindre forskydning af næseskillevæggen og et muligt uforskudt brud på højre øjenhules væg mod næsen.

Efter et par timer ringede de to til drengens forældre og truede deres søn med vold, hvis de ikke betalte 5000 kroner. Forældrene indvilligede, men ringede også til politiet, som lagde sig på lur, da pengene skulle betales samme aften. Dermed kunne de to blive anholdt, og de har begge siddet varetægtsfængslet siden.