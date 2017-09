11-årig overraskede indbrudstyve

Torsdag den 14. september klokken 15.11 anmeldte en kvinde, at hendes 11-årige søn netop havde overrasket to indbrudstyve i deres villa på Markvej i Brøndby. Kviden kom hjem efter at have gået tur med familiens hund, da drengen fortalte hende, hvad der var sket. Mens hun var væk, var to ukendte gerningsmænd hoppet ind gennem et åbent køkkenvindue. Drengen, som befandt sig i husets kælder, blev opmærksom og mistænksom, da han pludselig hørte lyde fra stueetagen og besluttede sig for at gå op for at se, hvad der foregik. Den ene gerningsmand fik øje på ham, og hoppede hurtigt ud af vinduet, hvorefter drengen så to mænd løbe væk fra huset. Om der er stjålet noget er endnu uvist, oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.