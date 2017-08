Den Musiske Skoles elever optrådte til Greve Festival den 10. juni ved Frivilligcentret. Når dette års Stafet for Livet løber af stablen, er eleverne klar til at støtte det gode formål, hvor de også vil sprede smil og god stemning. Foto: Marius Fink-Jensen

- Vi deltager for at sprede god stemning

Sydkysten - 17. august 2017 kl. 19:09 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For hvert år, hvor Stafet for Livet er blevet afholdt i Greve, er der kommet flere og flere deltagere og festlige indslag. Dette år viger ikke fra den udvikling. Den Musiske Skole stiller nemlig op for første gang, og det glæder lederen af musikskolen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, sig til.

- Vi deltager, fordi det er et virkelig godt formål. Samtidig er det et stort, socialt arrangement. Vi får mulighed for at bidrage med musik og liv på pladsen og være sociale med vores elever, lærere og gode bekendtskaber. Vi vil sprede hygge til stafetten, siger hun.

Den Musiske Skole deler lejr med GreveSolrødErhverv, og her vil der gennem hele stafetten være mulighed for at opleve elevernes kunnen med både sang og musik.

Mette Fiirgaard Schneefeldt forklarer, at der vil være musik løbende i teltet, når der ikke foregår noget på scenen. Samtidig kan man lørdag mellem klokken 16 og 18 komme ned i musikskolens telt og donere penge.

- På den måde kan man købe vores elever til at sprede liv og god stemning, og pengene går til et godt formål, siger musikskolens leder, der også fortæller, at musikskolens ensemble spiller op, når børnestafetten åbnes.

Mange berørte

Stafet for Livet er noget nær verdens bedste formål i Mette Fiirgaard Schneefeldts øjne. Kræft er nemlig en sygdom, som stort set alle danskere på en eller anden måde har haft inde på livet, enten som sygdomsramt eller pårørende.

Sådan er tilfældet også på Den Musiske Skole, som for et par år siden mistede dens mangeårige sekretær, som fik kræft og kort tid efter døde.

- Kræft er så heftig en sygdom, og Stafet for Livet er så godt et formål, at det er svært ikke at være positivt indstillet i forhold til at deltage, siger Mette Fiirgaard Schneefeldt.

Hun ser det også som en oplagt måde at styrke fællesskabet blandt eleverne og lærerne.

- Det er sjovt med stafetten, fordi man bliver presset ved at skulle holde sig vågen. Man er social på en helt anden måde end i dagligdagen. Det er utroligt hyggeligt. Alle er positive, og man er samlet om noget fælles, siger Mette, som tidligere har deltaget på familiehold til stafetten.