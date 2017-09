Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), glæder sig over, at V, DF og LA har afsat 100 millioner kroner til skolerenoveringer over de kommende fire år. Det betyder blandt andet, at Krogårdskolen får malet klasseværelserne, og at udefaciliteterne bliver gjort helt færdige. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: - Skolerenoveringerne fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Skolerenoveringerne fortsætter

Sydkysten - 14. september 2017 kl. 16:05 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag eftermiddag blev flertalsgruppen i Greves byråd bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om kommunens budget for de kommende fire år, og det vækker ikke overraskende glæde blandt de tre partier.

Borgmester Pernille Beckmann (V) fortæller, at forhandlingerne foregik i en god arbejdsom atmosfære, hvor politikerne havde tid til at snakke mange forskellige løsninger igennem.

- Vi er i høj grad lykkedes med at tiltrække mange, nye borgere til Greve, og derfor glæder vi os over, at vi også får flere og flere børn i vores institutioner. Jeg har allerede været med til at investere mange penge i vores skolebygninger, og det arbejde fortsætter vi med budgetforliget for 2018, siger borgmesteren.

Viceborgmester Liselott Blixt fremhæver indsatsen over for kommunens svage og sårbare.

- For mig har det været afgørende i forhandlingerne, at vi har råd til at behandle vores ældre værdigt, ligesom jeg er også glad for at vi afsætter flere penge, så psykisk syge og sårbare borgere får den rigtige støtte, siger hun.

Liberal Alliances byrådsmedlem og udvalgsformand på børne- og ungeområdet, Henrik Klem Lassen, fremhæver, at budgetforliget giver plads til bedre normering og dermed flere pædagoger i kommunens dagtilbud:

- Det er vigtigt, at vi har gode dagtilbud så forældrene trygt kan aflevere deres børn om morgenen, siger han.

Budgetaftalen kommer i kølvandet efter, at Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten allerede torsdag i sidste uge forlod forhandlingerne på førstedagen.

Op til budgetforhandlingerne havde Enhedlsistens byrådsmedlem Carsten Oddershede lagt op til skattestigninger, og det så derfor svært ud på forhånd for partiet at nå til enighed med DF, LA og V. Helt som ventet blev budgetaftalen derfor indgået uden Enhedslistens stemmer.

- Det er ikke muligt at finde over 300 millioner kroner uden at lave enten besparelser, låneoptag eller skattestigninger. Vi ville have hævet skatten, så besparelser og låneoptag kunne undgås og forbedringer på kritiske områder gennemføres. Vi var villige til at forhandle om hvor meget og til hvad. Skattestigninger var ikke på bordet, så efter en god dialog på nogle timer, hvor vi kom med lidt input til flertallets budget, og vi selv fik lidt idéer til vores eget budget, valgte vi at sige tak for denne gang, siger Carsten Oddershede.