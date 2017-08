Transportvirksomheden LEMAN, her repræsenteret af Group Communication & Marketing manager Birgitte Hansson og CEO Thomas Krøyer, er blandt andet med i stafetten for at støtte op om kampen mod kræft og for at vise flaget i lokale sammenhænge.

- Når vi går ind i noget, gør vi det 100 procent

Sydkysten - 20. august 2017

Et indsamlingsresultat på svimlende 102.489 kr. til fordel for Kræftens Bekæmpelse placerede sidste år holdet "LEMAN og kvinder" på en tredjeplads blandt de i alt omkring 1.900 hold, der deltog i Stafet For Livet-arrangementerne rundt om i hele Danmark.

- Når vi først går ind i noget, så gør vi det 100 procent. Vi yder en indsats, men samtidig har vi det både sjovt og hyggeligt, fortæller Group Communication & Marketing manager Birgitte Hansson fra transportfirmaet LEMAN, der netop i år kan markere tiårsdagen for placeringen af hovedsædet på Ventrupvej i Greve.

Virksomheden var blandt de første firmaer til at gå med i Stafet For Livet Greve og har siden stafettens start i 2014 været en meget aktiv medspiller på flere fronter. LEMAN har haft sit eget hold hvert år, firmaet har markeret sig som en af de store sponsorer, flere medarbejdere har spillet nøgleroller i arbejdet med at få stafetten op at stå, og samtidig har man støttet massivt med udstyr, logistik og praktisk hjælp.

Tre gode grunde

LEMAN bakker op om Stafet For Livet af tre hovedårsager.

- For det første, naturligvis, på grund af det gode formål. Kræft er desværre en sygdom, vi alle kommer i berøring med på den ene eller anden måde, og vi vil gerne yde vores bidrag i kampen mod kræften, siger Group CEO Thomas Krøyer.

- For det andet, fordi stafetten er lokalt forankret. Af de omkring 700 medarbejdere i LEMAN-gruppen er cirka 130 beskæftiget her i hovedsædet i Greve, og hver fjerde af dem bor i lokalområdet. Derfor vil vi også gerne vise flaget i lokale sammenhænge.

- Endelig er stafetten for os en aktivitet, der har formået at samle og engagere vores medarbejdere lidt på tværs og lidt uden for de sædvanlige rammer. Vi får en oplevelse af fællesskab og teamspirit, og - uden at ville lyde for frelst - tør jeg godt sige, at medarbejderne er stolte over at være med. De tager samarbejdsevnen og -viljen fra hverdagen i virksomheden med over i stafetten, selv om det her handler om noget helt andet, og det er en begivenhed, som vi taler meget om både før og efter.

Win-win situation

Birgitte Hansson tilføjer:

- Vi oplever, at stafetten er med til at skabe gejst og energi, når medarbejderne arbejder sammen om noget "udenfor skrivebordene", men også på en anden måde er kombinationen af LEMAN og Stafet For Livet Greve en win-win situation. Vi interesserer os nemlig for medarbejdernes sundhed og trivsel, og her er stafetten perfekt, fordi man kommer ud at røre sig, når man går eller løber sine runder.

Transport- og speditionsverdenen er en branche, hvor konkurrencen er hård, og de små marginaler afgørende, når varer skal sendes sikkert, hurtigt og præcist rundt i hele verden, og økonomien samtidig skal holde.

- Konkurrencementaliteten ligger nok i blodet hos vores medarbejdere, og den tager de naturligvis med ind i stafetarbejdet for at skabe et godt resultat. Det nyder Stafet For Livet Greve godt af, men vi får også noget den anden vej i LEMAN, for vi får stolte og glade medarbejdere retur til virksomheden efter stafetdøgnet. Og vi ved jo alle, at glade medarbejdere skaber de bedste resultater, slutter Thomas Krøyer med smil på læben.

