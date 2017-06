Se billedserie Bryllupsdagen skal fejres den 29. juni fra klokken ni med åbent hus. De tre børn og svigerbørn sørger for det hele. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: - Man skal behandle hinanden med respekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Man skal behandle hinanden med respekt

Sydkysten - 24. juni 2017 kl. 09:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

81-årige Palle og Ellen Andreasen har snart været gift i 60 år. De kan se tilbage på mange gode år sammen, og den 29. juni bliver de fejret af familie og venner.

Greve: Ellen og Palle kigger på hinanden. Jo, de har været heldige at være forskånet for alvorlig sygdom, og de har haft det godt, forklarer de om det ægteskab, der blev indgået den 29. juni 1957.

Her var Palle sergent ved den kaserne, hvor Ellens far var ansat og derfor boede. Til en kompagnifest begyndte de at 'bage på hinanden,' og som 21-årige blev de gift.

- I Aarhus, hvor vi boede dengang, var det sådan, at man ikke kunne få en lejlighed, medmindre man var gift. Man blev spurgt, om man var gift, og hvis man sagde nej, lød svaret, at det skulle de lige tænke over, siger Palle Andreasen.

Parret blev boende i den jyske hovedstad i nogle år, men så fik Palle nyt job i kølebranchen, og teltpælene blev flyttet til Greve, hvor det kommende diamantbryllupspar har boet i 53 år i det samme hus.

Fra den 70'er-tilbyggede stue kan de nyde årstidens skiften over markerne. Om foråret lyser rapsmarkerne gult op, mens der i øjeblikket er et grønt farvehav at kigge ud på. Foran markerne er der en flot have med blomster, som skiftes til at springe ud i alskens farver stort set hele året rundt. Jo, der er styr på haven, og det samme kan man sige om ægteskabet.

- Det har været på det jævne. Vi har haft det godt og er nok en hel almindelig dansk familie. Heldigvis har vi været forskånet for, at der er sket børn, børnebørn og oldebørn noget, siger Ellen Andreasen.

I alt har parret tre børn, syv børnebørn og seks oldebørn.

- Der er festligt, når alle børn, børnebørn og oldebørn er samlet i stuen. Det er de en til to gange om året, siger Palle Andreasen.

Travlt par

Parret har rejst en hel del tidligere - blandt andet på skiferier i Østrig og på busture rundt i Europa.

Parret var også i Paris på 50-året for Ellens ankomst som ung pige i huset hos en amerikansk officer.

- Det var dejligt at opleve igen, og det var samtidig Palles første besøg i Paris, siger Ellen.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sydkysten Syd.